Ба більше, росіяни нагадали про міжнародне право та заявили, що Вашингтон його порушив, атакувавши суверенну країну.

Росія засудила атаку США на ядерні об'єкти Ірану - свого найближчого союзника на Близькому Сході.

"Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради Безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Як зазначили у відомстві, розпочато "виток небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки".

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"Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході, і так охопленому безліччю криз, значно зріс. Особливе занепокоєння викликає збитки, завдані внаслідок нападів на іранські ядерні об'єкти глобальному режиму нерозповсюдження, що ґрунтується на Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Удари по Ірану завдали величезної шкоди авторитету ДНЯЗ та системі перевірки та моніторингу МАГАТЕ, що базується на ньому", - додали в російському МЗС.

Росія чекає від МАГАТЕ "якнайшвидшої професійної та чесної реакції без обтічних фраз та спроб ховатися за політичною рівновіддаленістю" та доповіді гендиректора агентства.

Крім того, РФ, яка розв'язала найкривавішу війну з часів Другої світової, вимагає реакції Ради Безпеки ООН.

"Необхідно колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю. Закликаємо припинити агресію, нарощувати зусилля щодо створення умов для повернення ситуації у політико-дипломатичне русло", - йдеться у заяві.

Атака США на Іран - роль Росії

Як повідомляв УНІАН, кілька хвилин тому міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі анонсував візит у Москву на тлі новин про атаку США на ядерні об'єкти країни.

23 червня, глава МЗС Ірану зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним. "Росія є другом Ірану, і ми маємо стратегічне партнерство, і ми завжди консультуємося один з одним та координуємо наші позиції", – сказав він.

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