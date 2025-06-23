Пекін стурбований тим, що ситуація "може вийти з-під контролю".

Атака США на ядерні об'єкти Ірану підірвала довіру Пекіна до Вашингтона, Китай стурбований тим, що ситуація "може вийти з-під контролю". Про це повідомло Reuters з посиланням на державне ЗМІ за результатами засідання Ради Безпеки ООН у неділю.

Під час засідання Радбезу Росія, Китай і Пакистан запропонували прийняти резолюцію із закликом до негайного та безумовного припинення вогню на Близькому Сході. Посол Китаю в ООН Фу Цун закликав сторони, зокрема Ізраїль, "негайно припинити вогонь, щоб запобігти ескалації ситуації".

Фу заявив, що Іран постраждав, "але авторитет Сполучених Штатів також був пошкоджений - як країни, так і учасника будь-яких міжнародних переговорів".

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ЗМІ Китаю назвали крок США "надзвичайно небезпечним та провокаційним". Зокрема, в газеті Global Times ішлося, що зовнішнє військове втручання ніколи не принесе миру, а лише "поглибить регіональну ненависть і травму".

Реакція інших країн на американські удари по Ірану

Як повідомляв раніше УНІАН, світові політики відреагували на удари США по Ірану по-різному: від схвалення, як-от Ізраїлю, який привітав рішення президента США Дональда Трампа, - до різкого засудження, наприклад, з боку ООН, Венесуели чи Куби. Більшість політиків висловили сподівання на дипломатичне врегулювання кризи.

Тим часом Україна підтримала вступ Сполучених Штатів Америків у війну між Ізраїлем та Іраном, поклавши відповідальність за ескалацію на Тегеран. Міністерство закордонних справ країни опублікувало заяву, в якій виступило за припинення іранської ядерної програми, щоб вона ніколи не загрожувала країнам Близького Сходу та іншим державам. У МЗС нагадали, що багаторічні мирні зусилля не мали результатів, а Вашингтон ще навесні попередив Тегеран про можливі наслідки.

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