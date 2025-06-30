У США заявляють, що одна перехоплена розмова не відображає отриманої картини.

Сполучені Штати перехопили розмову між високопоставленими іранськими чиновниками, у якій вони обговорювали військові удари США по іранській ядерній програмі цього місяця, водночас зазначалося, що атака виявилася менш руйнівною, ніж вони очікували. Про це пише The Washington Post, посилаючись на чотирьох людей, знайомих із секретними розвідувальними даними США.

"Іранські чиновники розмірковували про те, чому удари, спрямовані президентом Дональдом Трампом, не були такими руйнівними і масштабними, як вони очікували", - заявили джерела видання.

Як наголошується в статті, адміністрація Трампа не заперечувала існування перехоплених повідомлень, але категорично не погодилася з висновками іранців і засумнівалася в їхній здатності оцінити шкоду, заподіяну трьом ядерним об'єктам, які були метою операції США.

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"Уявлення про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями метрів уламків, - це нонсенс. Їхня програма зі створення ядерної зброї закінчилася", - заявила прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт.

При цьому представник адміністрації Трампа зазначив, що іранці "неправі, тому що США знищили їхній завод із переробки металу.

А високопоставлений співробітник розвідки США заявив, що "один фрагмент розвідувальної інформації сам по собі не відображає повну картину розвідки".

Водночас сенатор Кріс Мерфі звинуватив Трампа в тому, що він навмисно ввів громадськість в оману, заявивши, що програму знищено, заявивши, що Іран, як і раніше, має у своєму розпорядженні значні можливості і значне обладнання.

Критики рішення Трампа про застосування військової сили стверджують, що він упустив шанс на дипломатичне врегулювання. У результаті Тегеран може з більшою ймовірністю схилитися до створення ядерної бомби як страховки від будь-яких майбутніх спроб зміни режиму з боку Вашингтона або Ізраїлю.

Удари США по Ірану - новини

Кілька днів тому Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. За словами Дональда Трампа, йшлося про об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп стверджував, що всі вони знищені, проте згодом він допустив, що в Ірану може бути ще один ядерний об'єкт.

Деякі ЗМІ вже писали, що атака була не настільки успішною, як стверджував Трамп, при цьому в Білому домі ці заяви спростували.

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