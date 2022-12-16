З санкційного списку вилучені прізвища трьох російських міністрів.

Угорщина в ході переговорів лідерів Євросоюзу щодо дев’ятого пакету санкцій проти РФ домоглася невключення до нього трьох російських міністрів.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела. Зокрема, за його даними, угорській владі вдалося домогтися вилучення з санкційного списку міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я.

"Угорщині врешті вдалося добитися вилучення (зі списку) російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я", – написав він у Twitter.

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Санкції Євросоюзу проти РФ

Голови держав і урядів країн-членів Євросоюзу 15 грудня погодили дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Дев'ятим пакетом передбачено запровадження санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного та гірничодобувного секторів. Крім того, пропонується заборонити мовлення в ЄС ще 4 російським телеканалам.

Цей пакет також доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з Росії морем, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7.

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