Також парламент Нідерландів закликав уряд підготувати пропозиції щодо тимчасової зупинки дії безвізового режиму з ЄС для Сербії.

Палата представників парламенту Нідерландів (нижня палата) ухвалила резолюцію, у якій закликає надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У резолюції зазначається, що узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%. Водночас, минулого року цей показник становив 64%, що є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку, передає Європейська правда.

"Злочинна війна, розпочата Росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС", – зазначають нідерландські депутати.

Парламентарі закликають уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії, щоб та до жовтня 2023 року підготувала пропозиції, згідно з якими "у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із Спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

В окремій резолюції нижня палата парламенту Нідерландів закликала уряд підготувати можливість тимчасової зупинки дії безвізового режиму з ЄС для Сербії на випадок змін у візовій політиці Сербії, і якщо її зовнішня політика не буде достатньо скоригованою. Призупинення дії безвізу для Сербії пропонується реалізувати "за допомогою механізму екстреного гальмування не пізніше березня 2023 року".

Зазначається, що хоча парламент Нідерландів не має прямого впливу на здійснення зовнішньої політики, він може надавати уряду вказівки, на які той має орієнтуватися.

Позиція Сербії щодо Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Європарламент планує попросити призупинити переговори про вступ Сербії в Європейський Союз. Переговори про входження в країни в блок продовжаться, коли вона приєднається до санкцій проти Росії.

Ця балканська держава вже давно відома своїми тісними політичними і культурними зв'язками з Росією. Утім, Белград усе ж вирішив інтегруватися до Європейського Союзу. І тут дружба з російськими злочинцями почала завдавати проблем сербам.

Окрім Білорусі, Сербія є єдиною країною в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти РФ, запроваджені після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Президент Сербії Александр Вучич раніше назвав міжнародний тиск щодо підтримку санкцій "полюванням на відьом".

Видання Welt нещодавно повідомило, що федеральний уряд Німеччини закликає президента Сербії Олександра Вучича визначитись з геополітичним курсом його країни. Від нього вимагають зробити вибір: вступ до ЄС або зближення з Росією.

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