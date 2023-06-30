Віктор Орбан назвав "безглуздим і абсурдним" виділення коштів для України.

Угорщина відкинула плани Європейської комісії надати більше грошей Україні. Будапешт не бажає вкладати додаткові гроші для фінансування збільшених витрат на обслуговування боргу ЄС.

"Ясно одне: ми, угорці ... не будемо давати більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму близько 70 млрд євро", - цитує видання The Guardian прем'єр-міністра Віктора Орбана. "І ми вважаємо абсолютно смішним і абсурдним, що ми повинні вкладати більше грошей для фінансування витрат на обслуговування боргу за кредитом, за яким ми досі не отримали кошти, які ми маємо право отримати".

Орбан говорив в кулуарах саміту ЄС в Брюсселі, що Будапешт, як і Польща, не отримав коштів з фонду відновлення ЄС через суперечку про верховенство права.

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Агентство Reuters повідомляє, що в четвер лідери ЄС заявили, що візьмуть на себе довгострокові зобов'язання щодо зміцнення безпеки України, оскільки президент Володимир Зеленський закликав їх почати роботу над новим пакетом санкцій проти Росії. Орбан заявив, що майже немає шансів, що країни-члени ЄС схвалять ці фінансові плани, і що почнеться "довга боротьба".

Заяви Орбана щодо ситуації в Україні - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбн всіляко підіграє російському диктатору Володимиру Путіну, чиї війська знищують українські міста. 27 червня угорський політик навіть не називав президента РФ військовим злочинцем.

Крім того, він заявив, що Україна більше не є суверенною державою.

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