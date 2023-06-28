Угорщина вважає, що Єврокомісії варто подовжити обмеження на поставки української агропродукції в п'ять сусідніх з Україною країн ЄС до кінця 2023 року.

Угорщина готова піти на пом'якшення режиму торгівлі аграрною продукцією з Україною, однак виключно в довгостроковій перспективі.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь в Люксембурзі після засідання Ради з сільського господарства та рибальства ЄС, зазначивши, що ЄС необхідно підготуватися до присутності української сільгосппродукції на європейському ринку і знайти "комплексні, довгострокові рішення", повідомляє Promenad24.hu.

Міністр зазначив, що українська сільгосппродукція має поставлятися на ринки країн третього світу, де вона традиційно була присутня ще до війни РФ проти України, проте зараз Єврокомісії варто подовжити обмеження на поставки української агропродукції в п'ять сусідніх з Україною країн ЄС до кінця 2023 року.

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Водночас Надь зазначив, що список заборонених до ввезення агрокультур можна скоротити до двох позицій - соняшника та кукурудзи.

"Заборона на імпорт має сенс з економічної точки зору лише в тому випадку, якщо він триватиме як мінімум до збирання врожаю і зберігання нового врожаю. У випадку з пшеницею і ріпаком це можна зробити до 15 вересня, але не у випадку з кукурудзою та соняшником. Тому логічним кроком буде подовження заборони ЄС на імпорт до 31 грудня, принаймні, для цих двох продуктів", - заявив Надь.

Міністр також повідомив, що ініціював проведення переговорів з французькими та німецькими колегами-міністрами, щоб обговорити збої на ринку, викликані українським зерном, які створюють проблеми в повсякденному житті. "Мета цих переговорів - пошук загальноєвропейських рішень", - заявив він.

Війна в Україні та позиція Угорщини

На тлі скасування митних зборів у травні 2022 року в ЄС, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції.

На тлі масових протестів місцевих фермерів Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія обмежили імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

У червні 2023 року Єврокомісія подовжила заборону на імпорт продовольства з України. Заборону подовжено до 15 вересня цього року.

27 червня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не захотів називати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем. Орбан також заявив, що Україна більше не є суверенною державою.

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