Жоден інший європейський представник, окрім Петера Сійярто, участі у заході не братиме.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто збирається приїхати у Росію, щоб взяти участь у масштабній конференції "Російський енергетичний тиждень".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр Сійярто є підтвердженим учасником конференції, яка відбудеться у 13 жовтня у Москві на панелі під назвою "Глобальні енергетичні тренди: сьогодні та завтра". Угорський очільним МЗС Сійярто буде присутнім на заході особисто і вживу.

Відео дня

В заході, який влаштовує РФ, погодилися брати участь лише представники держав-партнерів Росії: Казахстану, Туреччини, Азербайджану, Білорусі, Ірану, Лаосу та Камбоджі. Показово, що жоден інший європейський представник, окрім Сійярто, участі у заході не братиме.

Прокремлівський курс Угорщини: деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав кампанію критики будь-яких енергетичних санкцій проти Росії. Угорщина змусила відкласти ухвалення в червні пакету санкцій ЄС, спрямованих проти сирої нафти, і підписала його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти з РФ.

Угорщина хоче від ЄС гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.

В кінці вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергєєм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ.