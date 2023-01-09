В Офісі президента України заявили, що у Києва є "всі необхідні гарантії" від Італії щод зброї.

Влада Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про нові поставки військової допомоги Україні не раніше від лютого.

За даними La Repubblica, наприкінці січня ухвалять рішення, які військові засоби й в якій кількості будуть відправлені на війну в Україну.

Як відомо, йдеться про можливу відправку зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T і керованих ракет Aspide. В Офісі президента України підтвердили, що у Києва є "всі необхідні гарантії" від Риму щодо зброї.

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Війна в Україні: допомога Італії

Нагадаємо, що Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим розгляне питання надання Україні систем ППО.

Раніше Італія вже передавала для ЗСУ Артилерійське озброєння, зокрема САУ М109L.

7 січня повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єра Італії Франческо Тало закликав Рим якнайшвидше передати Україні додаткові засоби ППО. Пізніше стало відомо, що Італія готує шостий пакет оборонної допомоги Україні, уряд погоджує останні деталі.

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