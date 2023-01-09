Влада Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про нові поставки військової допомоги Україні не раніше від лютого.
За даними La Repubblica, наприкінці січня ухвалять рішення, які військові засоби й в якій кількості будуть відправлені на війну в Україну.
Як відомо, йдеться про можливу відправку зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T і керованих ракет Aspide. В Офісі президента України підтвердили, що у Києва є "всі необхідні гарантії" від Риму щодо зброї.
Війна в Україні: допомога Італії
Нагадаємо, що Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим розгляне питання надання Україні систем ППО.
Раніше Італія вже передавала для ЗСУ Артилерійське озброєння, зокрема САУ М109L.
7 січня повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єра Італії Франческо Тало закликав Рим якнайшвидше передати Україні додаткові засоби ППО. Пізніше стало відомо, що Італія готує шостий пакет оборонної допомоги Україні, уряд погоджує останні деталі.