Столтерберг також заявив, що тиск на Росію не можна зупиняти.

Економіка Росії перебуває під величезним тиском, тоді як на полі бою її бойові втрати тільки зростають, а військові цілі досягнуті не були, заявив міністр фінансів Норвегії та колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також, за його словами, плани "швидкого захоплення" України, які були поставлені в РФ перед повномасштабним вторгненням, не увінчалися успіхом - скоро почнеться четвертий рік війни.

"Росія планувала взяти Київ за дні, а всю Україну за тижні. Зараз четвертий рік війни, а Донбас ще не взяли. Найбільша армія Європи досі не змогла взяти Донбас", - зазначив він у коментарі Новини.LIVE.

Столтенберг додав, що бойові втрати в сукупності з санкціями та економічною кризою виснажують Росію. Саме тому він вважає, що поточний період є найкращим періодом для того, щоб посилити тиск на Путіна та РФ. Бо якщо погодитися на умови окупантів, Україна перестане бути незалежною державою.

Екс-генсек Північноатлантичного Альянсу наголосив, що вимоги РФ практично не змінилися - заборона на вступ України до НАТО, "демілітаризація", припинення військової допомоги з боку західних країн тощо.

Що ще відомо про спроби досягти миру

Раніше УНІАН повідомляв, що Україну не поінформували про переговори США і РФ у Саудівській Аравії. Зазначається, що радник із національної безпеки США Майкл Волтц, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф збираються вирушити до Саудівської Аравії для зустрічі з високопосадовцями з РФ.

Крім того, США дали зрозуміти, що не будуть гарантом безпеки України. "Поточні шляхи до військової перемоги Росії такі, що Україна опиниться з такою малою кількістю військ, що не зможе належно захистити весь фронт... або партнери України припинять постачати країні достатньо зброї для продовження бойових дій", - зазначив експерт.

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