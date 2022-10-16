Постачання бронетехніки є одним із пріоритетів військової допомоги для України, наголосив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Україна просить Німеччину створити "європейський танковий альянс", що дозволило би передати Україні 200 танків Leopard 2.

Про це розповів посол України у ФРН Андрій Мельник, який йде з посади, в інтерв'ю Die Welt.

"Ми просимо канцлера Олафа Шольца створити європейський танковий альянс. З десяток країн мають 2000 танків Leopard 2. Якщо кожна з цих країн передасть Україні приблизно 10% від цього, ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території", - сказав Мельник.

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За його словами, постачання бронетехніки є одним із пріоритетів військової допомоги для України.

"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard-2, БМП Marder, ще більше артилерії та більше боєприпасів", – сказав він.

Також український дипломат наголосив, що Україні потрібні довгострокові зобов'язання Німеччини щодо того, як триватиме військова підтримка в найближчі роки – особливо для ВМС і ВПС.

"Бо німецькі кораблі, корвети, фрегати та підводні човни – найкращі у світі. Те ж саме стосується повітряних сил. Усе доводиться замовляти роками наперед, бо на таку важку військову техніку довго чекають. Це моє останнє звернення до нинішнього уряду Німеччини", - додав Мельник.

Передача Німеччиною танків для України

У ФРН 23 вересня не змогли проголосувати за пропозицію Опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо поставок танків та іншої бронетехніки Україні. Коаліція і члени "лівої" фракції виступили проти.

За словами міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, Берлін домовився з членами НАТО не відправляти танки Україні "в односторонньому порядку".

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — пояснив відмову постачати танки Україні Олаф Шольц.

Тільки 9 жовтня Ламбрехт повідомила, що Україні передадуть 100 обіцяних танків від ФРН, які знаходяться в Греції та Словаччині. Їх нададуть в рамках кругових поставок.

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