Через це Україна змусила великого німецького виробника піти з російського ринку.

Українські військові деякий час тому захопили чергову колекцію російської техніки, зокрема, броньований автомобіль "Тигр", зенітний комплекс "Панцир" і виявили на них деталі німецької компанії BOSCH.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соцмережі. За його словами, фахівці перевірили і підтвердили, що деталі дійсно німецької фірми.

Кулеба розповів, що в ефір одного з найбільших німецьких ток-шоу на цьому конкретному прикладі розказав 4 млн німців про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка тепер веде варварську війну проти України.

"Звинувачення спричинило землетрус в німецьких медіа. Компанія відреагувала та повідомила, що всі їхні контракти з російською стороною прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, а не цивільною метою. Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку", - зазначив міністр.

За його словами, скандал в Німеччині за сприяння дипломатів і журналістів "розрісся до масштабів урядового розслідування".

В результаті цього, один з найбільших німецьких виробників - Bosch офіційно припинив постачання запчастин у РФ. Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

Кулеба пообіцяв, що Україна обов’язково продовжить виявляти всі "факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути для негайного виходу іноземних бізнесів з РФ".

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