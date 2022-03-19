На цю мить активи російських олігархів лише заморожені.

Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських олігархів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалене. За словами джерел, однією з можливостей було б використати активи для фінансування військових репарацій.

Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. На цю мить активи лише заморожені.

Bloomberg нагадує, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти десятків російських олігархів, зокрема одних із найбагатших мільярдерів країни. Було заарештовано їхні яхти, приватні літаки та вілли. Лише Італія заморозила активів на суму близько 780 млн євро.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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