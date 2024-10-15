Новий план передбачає зміну правил, які регулюють довгострокове перебування українських біженців у країнах ЄС.

Євросоюз представив новий план для протидії нелегальній міграції. Зміни також торкнуться і громадян України.

Представляючи план президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що він включає 10 пунктів, передає RMF FM. Політик анонсувала "інноваційні способи протидії нелегальній міграції".

Урсула фон дер Ляєн заявила, що варто розглянути можливість організації центрів для мігрантів, які не мають права на притулок, за межами країн ЄС. Також вона оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів до країн походження.

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Новий план також передбачає зміну правил, які регулюють довгострокове перебування українських біженців, але що саме зміниться, поки невідомо.

Нелегальна міграція в ЄС

12 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував, що країна має намір тимчасово зупинити дію права на надання притулку. Він зазначив, що це стане частиною його нової міграційної стратегії. "Я вимагатиму, щоб це рішення було визнано в Європі", - наголосив тоді він.

Туск додав, що влада має повернути повний контроль над тим, хто в'їжджає до Польщі та Євросоюзу. "Ми скоротимо нелегальну міграцію до Польщі до мінімуму", - оголосив Туск.

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