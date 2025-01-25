До призупинених програм включена і популярна серед українців "Об'єднаймося заради України".

Адміністрація президента США Дональда Трампа зупинила дію програм в'їзду мігрантів, зокрема і з України.

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово зупинитися в країні, зокрема ключову програму, яка надавала можливість в'їзду для українців, написала газета New York Times.

Видання зазначило, що рішення ухвалено для виконання передвиборчих обіцянок Трампа щодо посилення міграційної політики.

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До призупинених програм включено й "Об'єднаймося заради України", яка давала право громадянам цієї країни на певний час в'їжджати до США, якщо в них були фінансові спонсори, та яка користувалася попитом в українців.

Трамп і його міграційна політика

23 січня президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду 20 січня, підписав указ про закриття південного кордону країни для нелегальних мігрантів. Таким чином він виконав свою передвиборчу обіцянку про "закриття кордону в перший день" свого нового терміну.

Раніше повідомлялося, що спочатку Трамп має намір видворити зі США мільйон мігрантів. Першими видворять людей, у яких немає підстав залишатися в країні через те, що вони скоїли злочини або мають бути депортовані.

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