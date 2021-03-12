Обоє були одружені, мали маленьких дітей.

У Чехії загинули українські заробітчани з Львівщини.

Читайте такожВ Австрії засудили групу чеченських "вартових моралі" за переслідування жінокПро це пише ZAXID.NET.

На підприємстві у холодильній камері знайшли тіла 30-річного Юрія Рабко та 31-річного Михайла Шуптара.

За попередньою інформацією, чоловіки задихнулися газом, яким наповнюють холодильники для зберігання фруктів.

Невідомо, у якому місті та на якому підприємстві працювали загиблі.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії, перебували там близько двох місяців. Обоє були одружені, мали маленьких дітей.

Наразі тіла загиблих готуються відправити додому. Обставини смерті розслідує чеська поліція.

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Автор: Людмила Жерновська