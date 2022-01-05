Жителів міста закликають зберігати спокій і сприяти правоохоронним органам.

У колишній столиці Казахстану і одному з найбільших міст країни Алмати через масові акції протесту почалася антитерористична операція.

Про це йдеться в офіційному повідомлення від комендатури Алмати.

"На жаль, радикально налаштовані прихильники заворушень завдали величезної шкоди місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку і забезпечення безпеки. Екстремісти здійснюють мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожПротести в Казахстані: знайдено український слідУ комендатурі вважають, що висока організованість протестувальників в Алмати свідчить про серйозну підготовку за кордоном, а їх дії прирівнюються до спроби підриву цілісності держави.

"У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Разом ми зможемо припинити акти тероризму і бандитизму, що ставлять під загрозу наш добробут і майбутнє", - йдеться в повідомленні.

У комендатурі закликають жителів зберігати спокій і сприяти правоохоронним органам.

Нагадаємо, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня уведений надзвичайний стан.

Сьогодні Токаєв виступав зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".

Пізніше він звернувся до голів Організації Договору про колективну безпеку з проханням надати допомогу Казахстану.

Вас також можуть зацікавити новини: