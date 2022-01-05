Постраждали 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії.

В ході заворушень в Казахстані постраждали 317 співробітників поліції і Нацгвардії. Вісім силовиків загинули.

Про це пише Tengrinews.kz з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"У ряді регіонів країни сьогодні продовжилися заворушення, вандалізм, організовані провокаторами і хуліганськими елементами. Атака йшла із застосуванням каменів, арматури, біт, запальної суміші", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві повідомляють про випадки перешкоджання госпіталізації поранених.

Читайте такожПротести в Казахстані: знайдено український слід"Від рук безчинствуючого натовпу постраждали сотні людей, що забезпечують правопорядок і здоров'я населення - правоохоронців, медиків, простих жителів, у тому числі 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, загинули 8", - зазначили в МВС.

Місцеві Telegram-канали показують, як зараз виглядають вулиці Алмати.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.

Сьогодні, 5 січня, Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".

Пізніше він звернувся до голів Організації Договору про колективну безпеку з проханням надати допомогу Казахстану.