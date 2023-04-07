Учасники Locked Shields 2023 будуть вирішувати реальні завдання.

Центр НАТО зі співпраці в сфері кібербезпеки з 18 по 21 квітня проведе найбільші в світі навчання з кібербезпеки, які отримали назву Locked Shields 2023. Вони пройдуть в Талліні, а участь в тренуваннях візьмуть близько 3 тисяч осіб.

Такою інформацією поділилося видання ERR. В рамках навчань будуть вирішуватися реальні завдання в сфері кібербезпеки. Сюди відносяться протистояння зломам енергообладнання, підвищення здібностей мереж до захисту від хакерських дій, прийняття рішення в критичних ситуаціях тощо.

"Ніякі інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", — розповів директор центру НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Відео дня

Над організацією навчань протягом 7 місяців працювали 500 осіб, які підготували 5500 віртуальних тренажерів. Цього року на Locked Shields приїдуть фахівці з 38 країн світу.

Навчання НАТО: остання інформація

На території Сербії пройдуть спільні тренування держави разом з НАТО. Вони отримали назву "Платиновий вовк-2023" і відбудуться з 16 по 30 червня.

Наприкінці березня США та Південна Корея провели спільні військові навчання. На цьому тлі КНДР почала погрожувати двом державам ядерною зброєю.

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