Активісти та критики виступили проти планів перетворити його на поліцейський відділок.

Австрія розпочала роботу з перетворення будинку з жовтої цегли, де народився Адольф Гітлер, в поліцейську дільницю. Таким чином влада хоче не допустити, щоб будівля стала місцем паломництва неонацистів.

Після десятиліть суперечок щодо прав власності та долі місця народження диктатора в Браунау-ам-Інн, поблизу кордону Австрії з Німеччиною, австрійський уряд експропріював будівлю в 2017 році, писше The Washington Post. Потім Міністерство внутрішніх справ оголосило про плани перетворити його на центр правоохоронних органів, включаючи центр навчання прав людини для співробітників поліції.

Робітники вже почали встановлювати огорожу і готуються до ремонтних робіт, які, як очікується, триватимуть близько двох років. Поліція повинна переїхати в будівлю в 2026 році.

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Активісти та критики привітали ініціативу щодо перетворення місця, але виступили проти планів перетворити його на поліцейський відділок. Деякі закликають до знесення будівлі, інші пропонують перетворити її на меморіал або виставковий майданчик.

Очікується, що пам'ятний камінь біля об'єкта залишиться з написом: "За мир, свободу і демократію. Не допустимо фашизму знову, мільйони загиблих - це попередження".

Будинок Гітлера - що відомо

З моменту закінчення Другої світової війни Австрія прагнула дистанціювати непомітну будівлю, в якій народився Гітлер у 1889 році, від своєї спадщини.

Коли уряд оголосив про плани реконструкції в 2019 році, тодішній міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Пешорн заявив, що це рішення "повинно послужити безпомилковим сигналом про те, що роль цієї будівлі як пам'ятника нацистам остаточно скасована".

Австрійські чиновники раніше заявляли, що редизайн допоможе розвіяти побоювання, що будинок може стати "культовим об'єктом", оскільки в минулому він приваблював відвідувачів, які прославляли Гітлера.

Але питання про те, як протистояти минулому, залишається предметом дискусій.

Еріх Маршалл, який брав участь в ініціативі проти будівництва поліцейської дільниці, розповів Reuters, що владі слід було більше консультуватися з жителями Браунау про майбутнє використання власності.

Кінорежисер Гюнтер Швайгер, який випустив документальний фільм про місце народження Гітлера, заявив Deutsche Welle, що "перетворення в поліцейську дільницю - абсолютно неправильний сигнал", назвавши це "ляпасом жертвам".

Уряд орендував будинок у її давнього власника протягом десятиліть після Другої світової війни. Зовсім недавно його використовувала організація, що підтримує людей з обмеженими можливостями, до 2011 року, коли через відмову власника провести ремонт об'єкта він залишився занедбаним.

Конституційний суд країни підтримав рішення уряду в 2017 році конфіскувати будинок, а пізніше влада запросила архітекторів представити плани реконструкції. Пандемія коронавірусу затримала реконструкцію, яка, за оцінками, коштуватиме приблизно 20 мільйонів доларів.

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