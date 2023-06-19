Великобританія готова використовувати санкції, щоб гарантувати, що Росія заплатить за відновлення країни.

Великобританія планує зберігати антиросійські санкції, поки Україна не отримає компенсацію від країни-агресора за завдані війною збитки.

Як пишуть Reuters тая The Guardian, 19 червня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі представив новий закон, який дозволить уряду використовувати санкції для того, щоб гарантувати виплату росіянами компенсації Україні.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, очевидні жахливі наслідки путінської війни. Потреби України в реконструкції величезні і будуть величезними. Завдяки нашим новим заходам ми посилюємо підхід Великобританії до санкцій, підтверджуючи, що Великобританія готова використовувати санкції, щоб гарантувати, що Росія заплатить за відновлення країни, на яку вона так безрозсудно напала", – сказав Клеверлі.

Глава ОПУ Андрій Єрмак уточнив, що новий законодавчий механізм також дозволить росіянам, які перебувають під санкціями Великобританії, жертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

Антиросійські санкції Великобританії - що потрібно знати

Після вторгнення РФ в Україну минулого року Велика Британія заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів (23 мільярди доларів) і наклала санкції на більш ніж 1550 росіян.

У санкційний список потрапив, в тому числі, Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі".

У березні минулого року Роман Абрамович оголосив про рішення футбольний клуб і передати кошти в благодійний фонд для допомоги постраждалим від війни.

Наприкінці зими уряд Великобританії повідомив, що передасть Україні всі кошти, виручені від продажу "Челсі". Але тепер, за інформацією ЗМІ, підсанкційний російський олігарх відмовляється підписати угоду про виділення мільярдів фунтів стерлінгів Україні. Абрамович хоче, щоб частину коштів передали росіянам.

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