Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

В акваторії Чорного моря на міні підірвалося іноземне цивільне судно, кілька членів екіпажу отримали поранення.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами.

"Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів", - уточнили у ЗСУ. Через вибух судно втратило хід та керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

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За даними Сил оборони півдня, катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення.

Одному потерпілому надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Військові запевняють, що його стан задовільний.

До пошкодженого судна спрямовані буксири для зняття з мілини й доставлення в порт.

"Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним", - наголошується у повідомленні.

Коаліція з розвитку морських спроможностей України - що відомо

Нагадаємо, у ЗСУ неодноразово наголошували, що у Чорному морі багато різноманітних мін, зокрема тих, якими РФ мінує шляхи цивільного судноплавства. Для розмінування моря потрібно багато років.

Нещодавно у Великій Британії було оголошено про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України. До коаліції увійшли Велика Британія, Норвегія та Україна. Учасники коаліції надаватимуть Україні кораблі, техніку, здійснюватимуть підготовку катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів та інше.

Головні завдання коаліції - допомогти Україні здобути перемогу на морі, забезпечити безпеку цивільного судноплавства та нівелювати мінну небезпеку, адже зараз Чорне море є найнебезпечнішим з точки зору мінної безпеки в Європі.

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