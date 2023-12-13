Вже презентована концепція коаліції, головна мета – перемога у морі.

У Військово-морських силах ЗС України розповіли подробиці щодо створення нової морської коаліції, яку очолили Велика Британія та Норвегія.

Як повідомили у ВМС ЗСУ, у Великій Британії оголошено про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України. Делегація ВМС України на чолі з командувачем національних ВМС віцеадміралом Олексієм Неїжпапою взяла участь у відповідній церемонії. У заході також взяли участь міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, командувач Командування ВМС США у Європі адмірал Стюарт Бенджамін Мунш, перший морський Лорд адмірал Сер Бен Кі та представники багатьох європейських країн.

Коаліція була створена за ініціативи Великої Британії та має на меті підвищення спроможностей України на морі задля забезпечення безпеки цивільного судноплавства та роботи зернового коридору. Учасники коаліції надаватимуть Україні кораблі, техніку, здійснюватимуть підготовку катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів та інше.

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"Головні завдання коаліції - це допомогти Україні здобути перемогу на морі, забезпечити безпеку цивільного судноплавства та нівелювати мінну небезпеку, адже зараз Чорне море є найнебезпечнішим з точки зору мінної безпеки в Європі. Море – велика дорога і воно має бути рівним для всіх, саме тому ми маємо захистити його та стати настільки потужним флотом, щоб у РФ більше ніколи не виникло бажання захопити його", - наголосив Неїжпапа.

Речник командування ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів подробиці щодо цієї коаліції. За словами військового, на церемонії була представлена відповідна концепція та фактично це – її старт. Наразі до коаліції входять Велика Британія, Норвегія та Україна.

"Основна мета створення цієї коаліції - підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України. Це досить розгорнута програма, це і питання безпосередньо надання одиниць озброєння - корабельного складу і наземної техніки. Так само це підготовка персоналу – як морського компонента, так й сухопутного – протиповітряної оборони та морської піхоти – все, що стосується забезпечення безпеки цивільного судноплавства", - пояснив Плетенчук.

Він сказав, що не може наразі уточнити, які саме кораблі отримає Україна от партнерів. Лише зазначив, що протимінна складова вітчизняних ВМС вже посилюється шляхом передачі чотирьох одиниць. Це два британські тральщики "Sandown" та два нідерландські протимінні кораблі. За словами Плетенчука, підготовка екіпажів на перших двох вже завершена, на двох інших триває.

"Відповідно, в рамках цієї коаліції ми розраховуємо на надання інших видів озброєння. В тому числі корабельно-катерного складу", - сказав речник.

Він зазначив, що підготовка екіпажів - досить складний і довгий процес, тому що йдеться про нову одиницю озброєння, людей фактично треба готувати наново. Окрім того, потрібно пройти бойове злагодження, а корабель - складний механізм та екіпаж повинен "пристосуватися до нього".

"Тобто опанувати в повному обсязі спроможності, можливості цієї бойової одиниці. Навіть в розвинутих країнах НАТО такий процес може тривати, наприклад, біля одного року", - розповів Плетенчук.

Він додав, що велика увага приділятиметься саме розмінуванню Чорного моря, яке наразі небезпечне, в тому числі через велику кількість мін та інших вибухових пристроїв.

"Їх дуже багато, особливо після теракту на Каховській ГЕС", - сказав Плетенчук.

На його думку, розмінування азово-чорноморського басейну триватиме багато років у кілька етапів.

"Після Першої світової війни минуло вже понад 100 років, а наслідки (бомби тощо – УНІАН) все ще знаходять…", - сказав речник.

Морська коаліція - що відомо

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Великобританія спільно з Норвегією очолять морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі. Як повідомили у Міноборони Британії, підтримка у рамках морської коаліції буде довгостроковою і допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками. У рамках коаліції Британія відправить Україні зі свого складу військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Sandown. Окрім кораблів Sandown, Україна отримає від Британії ще понад 4 десятків інших транспортних засобів.

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