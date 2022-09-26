Обмеження на виїзд стосуються не тільки пасажирів авіарейсів, а й членів екіпажів.

На прикордонні переходи в аеропортах Росії, в тому числі – в Москві, надійшли списки тих, хто підлягає мобілізація.

Як повідомляє російське видання The Bell з посиланням на джерела в авіагалузі, деяким чоловікам вже відмовляють у виїзді з Росії.

За наявною інформацією, не пропускають тільки тих, кому вже виписали повістки або мобілізаційні приписи. Інформація про них потрапляє в загальну інформаційну систему прикордонного контролю "МИР", через яку координуються і інші заборони, наприклад, від судових приставів.

Відео дня

В одному з московських аеропортів за добу кордон не пройшли 20 чоловіків призовного віку. В іншому аеропорту виданню розповіли, що перші заборони на підставі розпоряджень військкоматів стали надходити в ніч з п'ятниці на суботу, в неділю їх стало більше.

Обмеження на виїзд стосуються не тільки пасажирів, а й членів екіпажів – були випадки заборон на виїзд для пілотів і бортпровідників. В такому випадку член екіпажу замінюється.

У Тюменському аеропорту також підтвердили, що прикордонники отримують списки невиїзних призовників з військкоматів. Прес-служба аеропорту уточнила, що тим, хто потрапили в списки, потрібна довідка з військкомату.

"Військкомат в прикордонне управління надає списки громадян, яким обмежений виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян необхідна довідка-дозвіл на виїзд від військкомату за місцем приписки громадянина", – пише місцеве видання "72".

Мобілізація і заборона на виїзд з Росії: що варто знати

Росіяни почали масово тікати з країни після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним про початок мобілізації на війну в Україні 21 вересня.

Скільки людей залишили країну наразі невідомо. ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Путіна писали, що станом на вечір суботи, 24 вересня, виїхали 261 тисяча осіб.

Сьогодні, через 5 днів, заборона на виїзд з країни все ще не введена, але активно обговорюється. Зокрема, сенатор Сергій Цеков (Крим) виступив за введення заборони на виїзд за кордон всім чоловікам призовного віку.

ЗМІ повідомляли, що з 26 вересня може бути введена часткова заборона на виїзд тих, хто підлягає мобілізації. Також повідомляли, що повну заборону можуть ввести до 30 вересня, коли Путін повинен виступити зі зверненням до Федеральних Зборів. В цьому випадку для виїзду росіянам буде потрібен дозвіл військкомату.

Росіяни тікають в першу чергу в сусідні країни, для в'їзду в які їм не потрібні візи. Популярні напрямки – Фінляндія, Грузія, Вірменія, Казахстан.

Одразу після оголошення часткової мобілізації багато росіян захотіли залишити країну, на кордоні з Грузією і Фінляндією утворилися затори. Згодом Фінляндія оголосила про намір закрити для них в'їзд. А до російсько-грузинського кордону, де досі зберігаються кілометрові черги, 26 вересня росіяни почали стягувати військові і БТР. Як повідомили у ФСБ – з метою стримати можливі спроби охочих виїхати прорвати кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: