Естонія відмовляє у в'їзді особам з подвійним громадянством, якщо одне з них російське.

Росіяни з подвійним громадянством не зможуть втекти від мобілізації в Естонію. Їх не врятують навіть вже наявні шенгенські візи.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

За даними видання, Естонія вирішила вдатися до таких світів через каліцтво потоку росіян з подвійним громадянством. Після того, як Путін оголосив про мобілізацію, потік бажаючих перетнути кордон значно збільшився.

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За даними ERR, в Департаменті поліції і прикордонної охорони Естонії вже підтвердили, що росіянам з подвійним громадянством заборонено в'їжджати в країну навіть з шенгенською візою. За словами прес-секретаря департаменту Естонії Брітта Зеппа, Естонія застосовує більш суворі правила до цієї групи мандрівників, оскільки вони ще й брешуть.

"Дійсно, російсько-ізраїльським громадянам також був заборонений в'їзд в країну на прикордонному переході, в першу чергу тому, що люди повідомляли неправдиву інформацію, і були підстави вважати, що їх заяви про дійсну мету поїздки не відповідають дійсності. як вже було сказано", - сказав Зепп.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії відзначили, що особи з подвійним громадянством, одне з яких російське, як і раніше можуть перетинати кордон за умови, що їх в'їзд є законним і цілеспрямованим.

"Всі рішення приймаються для безпеки Естонії і всієї Шенгенської зони" , — заявив заступник міністра внутрішньої безпеки МВС Вейко Коммусаар.

Мобілізація РФ: як Путін вирішив "демілітаризувати" свою країну

РФ несе чималі втрати в Україні, але продовжує це заперечувати і бреше своїм громадянам. Однак на тлі цього Путін оголосив про часткову мобілізацію. Спочатку йшлося про те, що заклик торкнеться близько 300 тисяч росіян, проте незабаром ЗМІ повідомили, що РФ планує пустити на "гарматне м'ясо" понад мільйон громадян.

На цьому брехня Путіна і його посіпак не закінчилася. У Кремлі стверджували, що мобілізації підлягають росіяни з бойовим досвідом. Однак виявилося, що в РФ видають повістки всім чоловікам, через це "завила" навіть пропагандистка Симоньян.

Це викликало невдоволення у простих росіян. Однак навіть ризик стати "гарматним м'ясом" не змусив їх відкрито і масово протестувати . Найбільш відкрито про своє невдоволення вирішили заявити дагестанці. Там почалися протести, в ході яких силовики стріляють і б'ють жінок.

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