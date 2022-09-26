У РФ очікують, що резервісти, які тікають з країни, прориватимуть пункт пропуску на кордоні з Грузією.

На російсько-грузинському кордоні п'ятий день зберігаються кілометрові черги з охочих залишити Росію на тлі оголошення мобілізації.

Як повідомляють російські ЗМІ, росіяни почали стягувати до кордону військових.

Грузинський блогер Микола Левшиц повідомив, що на КПП "Верхній Ларс" нібито розгортають блокпост.

Відео дня

У соцмережах публікують фото і відео солдатів у військовій формі, які проїжджають повз черги машин на бронетранспортері.

Згідно з повідомленнями ФСБ, до прикордонного пункту "Верхній Ларс" стягнули БТР на випадок спроби росіян прорвати кордон.

"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-поста, це, грубо кажучи, резерв про всяк випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення будь-яких прикордонних формальностей залишити країну", – повідомили РБК в прикордонному управлінні ФСБ по республіці Північна Осетія – Аланія.

Росіяни тікають до Грузії та мобілізації

Потік росіян до Грузії почався після того, як у лютому поточного року РФ почала повномасштабну війну проти України, і посилився з оголошенням мобілізації 21 вересня.

Росіяни можуть в'їхати в країну за закордонним паспортом на термін до 3 місяців, проте в'їзд з території окупованих росіянами грузинських територій – Південної Осетії і Абхазії – заборонений.

Протягом останніх днів на пропускних пунктах сусідніх з Росією держав кілометрові черги. Зокрема, станом на 24 вересня, згідно повідомленням російської сторони, на прикордонному переході між РФ і Грузією "Верхній Ларс" накопичилося 2300 машин. Грузинська сторона не повідомляє, скільки росіян перетнули кордон за останні дні і з початку повномасштабної війни в Україні.

Протягом останніх місяців опозиція в Грузії домагається обмеження в'їзду росіян – від скорочення можливого часу перебування до введення віз. 25 вересня опозиція розповсюдила інформацію, що уряд Грузії нібито збирається обмежити в'їзд для росіян. Ця інформація не була підтверджена. Уряд послався на попередні заяви, в яких можливість введення обмежень для росіян заперечувалася.

Також очікується, що незабаром РФ заборонить російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни. ЗМІ повідомляли, що повну заборону, ймовірно, введуть до 30 вересня, а часткова може почати діяти вже 26 вересня.

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