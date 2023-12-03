Рішення можуть ухвалити дуже швидко і втілити на практиці буквально протягом години.

Влада Естонії попередили громадян, що їм краще утриматися від поїздок до Росії – кордон можуть закрити в будь-який момент. Відповідну заяву в коментарі виданню Yle зробила глава прикордонного управління Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Єва Калмус.

За її словами, після того, як Фінляндія закрила свій кордон з Росією, частина цього потоку перемістилася саме на естонсько-російський кордон. Зараз пасажиропотік зріс на 25%. Однак Естонія може наслідувати приклад своєї північної сусідки.

"Ми просимо не їздити в Росію. Ті, хто вже поїхав в РФ, можуть опинитися в глухому куті, коли повернутися буде дуже складно", – попередила представниця прикордонної служби.

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Калмус підкреслила, що таке рішення влада Естонії може ухвалити дуже швидко. А після появи такого рішення КПП на кордоні можуть закритися вже через годину.

Проблеми на фінському кордоні Росії

Як писав УНІАН, у другій половині листопада Фінляндія вирішила закрити вісім з дев'яти КПП на кордоні з Росією. Відкритим залишили тільки найпівнічніший - в Заполяр'ї. Рішення було ухвалено через наплив мігрантів з Азії, яких Росія використовувала для створення міграційної кризи за методом, випробуваним Лукашенком на кордоні з Польщею і Литвою.

Пізніше влада Фінляндії вирішила закрити і останній прикордонний перехід, оскільки проблема не вирішилася. Поки рішення назвали тимчасовим. Після 13 грудня кордон планують відкрити хоча б частково.

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