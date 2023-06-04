Причиною аварії стала помилка в системі сигналізації, через яку пасажирський поїзд неправильно змінив колію.

Причиною зіткнення пасажирського та грузового потягів у Індії, внаслідок якого сотні людей загинули та понад тисячу поранено, стала помилка в системі сигналізації, через яку поїзд неправильно змінив колію та врізався у вантажний потяг.

Як повідомляють індійські ЗМІ, попередні розслідування показали, що пасажирському потягу Coromandel Express був поданий сигнал рухатися по головній колії, але сигнал пізніше змінився, і замість цього поїзд виїхав на сусідню колію, де він врізався у вантажний потяг, навантажений залізною рудою.

Зіткнення перекинуло вагони Coromandel Express на іншу колію, в результаті чого Yesvantpur-Howrah Express, що прямував з протилежного боку, також зійшов з рейок.

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Зазначається, що під час аварії зіткнення було таким сильним, що вагони підлетіли високо в повітря, перевернулися, а потім злетіли з рейок. Ще один вагон повністю перекинуло на дах, розчавивши пасажирську частину. За даними залізничників, у двох потягах їхало понад 3400 пасажирів.

Електронна система блокування - що це таке

Електронна система блокування - це механізм безпеки, призначений для запобігання конфліктним рухам між поїздами. Він також відстежує стан сигналів, які повідомляють водіям, наскільки близько вони до наступного поїзда, як швидко вони можуть рухатися та наявність нерухомих поїздів на колії.

Зіткнення поїздів у Індії - що відомо

Аварія сталася у п'ятницю в індійському штаті Одіша – пасажирський потяг зіткнувся з грузовим, це зіткнення також стало причиною аварії другого пасажирського потяга. Влада штату Одіша оголосила 3 червня днем державної жалоби.

Залізнична аварія в Індії стала третьою за кількістю жертв за всю історію країни.

За останніми даними, загинули щонайменше 288 людей. Водночас остаточної цифри загиблих немає, бо рятувальні роботи ще не завершені. Кількість поранених вже перевищила тисячу людей.

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