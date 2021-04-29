Він відомий в Інтернеті як Ель-Рісітас або Реготун.

В іспанській Севільї помер актор і комік Хуан Хоя Борха, відомий всьому світу по відео з регочучим чоловіком.

Акторові було 65 років, а причиною його смерті став раптовий рецидив хвороби серцево-судинної системи, пише видання ABC.

Минулого року коміку ампутували ногу через проблеми з судинами - відтоді він перебував у лікарні.

Історія відеомема про регочучого іспанця

Відеозапис з розповіддю літнього іспанця про те, як він почав працювати в прибережному ресторані, була зроблена в 2007 році. У ній комік на прізвисько Реготун розповів про кумедний випадок, що стався з ним в один з перших днів на роботі. За словами іспанця, один з колег порадив йому не мити сковороди, а залишити на березі моря, щоб пісок очистив їх. Хуан прислухався до поради і на ранок недорахувався майже двадцяти сковорідок. Власник ресторану відправив його за заміною, після чого Хуана в ресторані більше ніхто не бачив.

Пізніше ролик став предметом для безлічі пародій: люди підставляли свої історії замість оригінальної, супроводжуючи їх сміхом героя мема.

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Автор: Олег Давигора