В іспанській Севільї помер актор і комік Хуан Хоя Борха, відомий всьому світу по відео з регочучим чоловіком.
Акторові було 65 років, а причиною його смерті став раптовий рецидив хвороби серцево-судинної системи, пише видання ABC.
Минулого року коміку ампутували ногу через проблеми з судинами - відтоді він перебував у лікарні.
Історія відеомема про регочучого іспанця
Відеозапис з розповіддю літнього іспанця про те, як він почав працювати в прибережному ресторані, була зроблена в 2007 році. У ній комік на прізвисько Реготун розповів про кумедний випадок, що стався з ним в один з перших днів на роботі. За словами іспанця, один з колег порадив йому не мити сковороди, а залишити на березі моря, щоб пісок очистив їх. Хуан прислухався до поради і на ранок недорахувався майже двадцяти сковорідок. Власник ресторану відправив його за заміною, після чого Хуана в ресторані більше ніхто не бачив.
Пізніше ролик став предметом для безлічі пародій: люди підставляли свої історії замість оригінальної, супроводжуючи їх сміхом героя мема.
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