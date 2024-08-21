Марія Браньяс померла у віці 117 років.

Марія Браньяс, іспанка американського походження, яку вважають найстарішою людиною у світі, померла у віці 117 років. Про це повідомляють на сторінці будинку для літніх людей, у якому вона прожила останні 23 роки.

"Після стількох років спільного життя, супроводу і догляду за Марією вона залишила нас. Нам буде не вистачати її щедрості, її смирення, мудрості і спокою... І вона багато в чому була для нас прикладом", - йдеться в повідомленні.

Як пише Sky News, Марія Браньяс народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року, проте ще в дитинстві разом із сім'єю переїхала до Іспанії.

Відео дня

У листопаді минулого року в інтерв'ю іспанському новинному каналу ABC вчений Манель Естеллер розповів, що в Марії Браньяс була "абсолютно ясна голова", незважаючи на її вік.

"Вона з вражаючою ясністю пам'ятає події, які відбулися, коли їй було лише чотири роки, і в неї немає жодних серцево-судинних захворювань, поширених у літніх людей", - додав він.

Вона пережила іспанський грип і громадянську війну, про які, за її словами, у неї "дуже погані спогади". Браньяс також була одружена з каталонським лікарем на ім'я Джоан Морет, який помер 1976 року.

Дослідницька група геронтології офіційно визнала Марію Браньяс найстарішою людиною у світі після смерті французької черниці Люсіль Рандон минулого року. Після смерті Браньяс наступною найстарішою людиною тепер є японка Томіко Ітоока, якій 116 років.

Вас також можуть зацікавити новини: