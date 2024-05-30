За словами Вальтера Лонго, він ніколи не відмовиться від пізньої вечері.

Італієць Вальтер Лонго завжди переймався питаннями довголіття - особливо щодо дієти. Він уперше почав широко розбиратися у цій темі ще у 1989 році. Нині він працює директором лабораторії довголіття та раку в Інституті молекулярної онкології IFOM у Мілані (Італія), пише Make it.

Зазначається, що Лонго, який сподівається дожити до 120 років, знає, що важливо враховувати, "що люди можуть змінити, а що люди не можуть змінити", включаючи його самого. І називає одну річ, яку не планує змінювати, навіть якщо це може збільшити його шанси прожити довше.

Після десятиліть досліджень Лонго дійшов висновку, що "дієта є, безумовно, найважливішим" фактором довголіття. У той час як він їсть продукти, які відповідають середземноморській дієті, яка, згідно з дослідженнями, може знизити ймовірність розвитку серцевих захворювань і діабету 2 типу, Лонго каже, що також важливо щодня приймати їжу в певний проміжок часу.

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"Я рекомендую 12 годин голодування щодня. Скажімо, ви їсте між 8 ранку та 8 вечора, 7 ранку - 7 вечора", - каже експерт.

За його словами, цей режим харчування називається дієтою, що імітує голодування. Крім того, старе прислів’я "снідай, як король, обідай, як принц, вечеряй, як жебрак" також підтримується наукою, оскільки сприяє покращенню здоров’я та тісно пов’язане з дієтами людей, які живуть найдовше у світі. Але вечеряти меншими порціями раніше - це не те, що робить Лонго, і це не ідеально для його розкладу.

"Я досить ситно вечеряю, досить пізно ввечері, і це, мабуть, не ідеально, але робить моє життя набагато легшим, якщо я не обідаю. ... Я не обідаю з понеділка по п’ятницю, а потім щедро вечеряю", - розповідає Лонго.

Загалом він вважає, що негативні наслідки "великої" вечері в пізній час дня відносно незначні.

"Це один із компромісів, з якими я живу", - каже фахівець.

Останні секрети довголіття

Нещодавно було розкрито "секретний інгредієнт довголіття" з грецького острова, де люди доживають до 100 років. Виявляється, мед містить безліч антиоксидантів і допомагає організму регулювати рівень цукру в крові.

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