Це єдина збережена фреска Караваджо, яка сама по собі оцінюється в 310 млн євро. Розпис виявили лише наприкінці 1960-х років.

Знаменита римська вілла Аврора, де знаходиться єдина фреска Караваджо, виставлена вчора на торги зі стартовою ціною в 471 млн євро, поки не знайшла покупця.

Очікується, що повторна спроба продати віллу відбудеться в квітні, але ціна вже буде знижена на 20%, повідомляє Бі-бі-сі.

Головною прикрасою і скарбом вілли вважається стельова фреска Караваджо, який працював в Італії на рубежі XVI і XVII століть.

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Це єдина збережена фреска Караваджо, яка сама по собі оцінюється в 310 млн євро. Вона була створена в 1597 році на замовлення першого власника вілли і прикрашала кімнату, в якій той проводив свої алхімічні досліди.

Розпис виявили тільки в кінці 1960-х, оскільки до цього він був прихований від очей.

Свою назву вілла Аврора отримала завдяки іншій знаменитій фресці в бароковому стилі, написаній Джованні Франческо Барб'єрі, більше відомим як Гверчіно.

Дізнавшись про намічений аукціон, поборники мистецтва зажадали, щоб уряд втрутився і викупив віллу, в майбутньому давши широкій публіці можливість побачити її численні художні скарби. Загалом петицію підписали понад 38 тис. осіб.

За італійськими законами держава має право викуповувати власність, але тільки після аукціону і за ту ж кінцеву ціну. Однак оціночна вартість вілли становить чверть річного бюджету Міністерства культури, так що є сумніви, що влада зможе купити віллу.

Але хто б не придбав віллу, він стане володарем величезного числа цінних історичних предметів, включаючи листи Марії-Антуанетти і навіть статую роботи самого Мікеланджело в саду.

Втім, потенційного покупця очікує один неприємний сюрприз: необхідність провести за свій рахунок реставраційні роботи приблизно на 11 млн євро.

Вілла опинилася в центрі судового спору через спадщину між її нинішньою мешканкою, принцесою Ритою Бонкомпаньї Людовізі, і її пасинками, що і послужило приводом для аукціону. Суперечка почалася в 2018 році після смерті принца Ніколо Людовізі Бонкомпаньї, глави сімейства, який володів віллою багато поколінь.

Зокрема, тяжбу ведуть третя і остання дружина принца Рита Бонкомпаньї Людовізі і троє його синів від першого шлюбу.

Принцеса Рита стверджує, що покійний чоловік у заповіті дозволив їй жити на віллі до смерті, а в разі продажу власності виручка повинна бути поділена між нею і його синами.

Однак сторони спору не змогли дійти згоди, і суд постановив, що віллу слід продати з аукціону. Сама Рита стверджує, що хотіла б, щоб вілла Аврора відійшла державі.

Хто така принцеса Рита

Принцеса Рита (до заміжжя просто Рита Карпентер) народилася в Техасі і прожила досить захоплююче життя. Вона була актрисою і журналісткою, а потім зайнялася ріелторським бізнесом. Зокрема, вона брала участь в угоді з продажу Дональду Трампу хмарочоса General Motors в Нью-Йорку в 1998 році.

Пізніше, вийшовши заміж за принца Ніколо і переїхавши до Італії, вона присвятила себе реставрації вілли Аврора, яка, як вона стверджує, перебувала в жалюгідному стані, коли вона вперше побачила її в 2003 році.

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