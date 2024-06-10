Уранці він вилетів зі столиці.

У Малаві зник з радарів літак із віцепрезидентом країни Саулосом Чилімою. Також на борту перебувають ще дев'ять людей.

Про це пише BBC з посиланням на заяву його адміністрації. Сьогодні вранці літак Сил оборони вилетів зі столиці Лілонгве, він мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни одразу після 10:00 за місцевим часом, однак зник із радарів.

Президент Лазарус Чаквера віддав наказ про проведення пошуково-рятувальної операції та скасував свій рейс на Багами. "Громадськість інформуватимуть про розвиток ситуації в міру встановлення фактів", - повідомили в його офісі.

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Причина зникнення літака поки невідома, повідомив генерал Валентино Пірі. Міністр інформації країни Мозес Кункуйю сказав журналістам, що пошуки літака ведуться "інтенсивно".

Аварія вертольота президента Ірану:

Нагадаємо, 19 травня розбився вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану, міністр закордонних справ і губернатор провінції Східний Азербайджан.

Пошуково-рятувальна операція тривала до ранку, її серйозно ускладнював густий туман. Ще до виявлення вертольота повідомлялося, що президент Раїсі може бути мертвий.

Вранці з'явилися знімки з місця аварії, незабаром стало відомо, що в ній ніхто не вижив.

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