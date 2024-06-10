У Малаві зник з радарів літак із віцепрезидентом країни Саулосом Чилімою. Також на борту перебувають ще дев'ять людей.
Про це пише BBC з посиланням на заяву його адміністрації. Сьогодні вранці літак Сил оборони вилетів зі столиці Лілонгве, він мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни одразу після 10:00 за місцевим часом, однак зник із радарів.
Президент Лазарус Чаквера віддав наказ про проведення пошуково-рятувальної операції та скасував свій рейс на Багами. "Громадськість інформуватимуть про розвиток ситуації в міру встановлення фактів", - повідомили в його офісі.
Причина зникнення літака поки невідома, повідомив генерал Валентино Пірі. Міністр інформації країни Мозес Кункуйю сказав журналістам, що пошуки літака ведуться "інтенсивно".
Аварія вертольота президента Ірану:
Нагадаємо, 19 травня розбився вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану, міністр закордонних справ і губернатор провінції Східний Азербайджан.
Пошуково-рятувальна операція тривала до ранку, її серйозно ускладнював густий туман. Ще до виявлення вертольота повідомлялося, що президент Раїсі може бути мертвий.
Вранці з'явилися знімки з місця аварії, незабаром стало відомо, що в ній ніхто не вижив.