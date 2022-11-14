Наташа Пірц-Мусар обійшла опонента у другому турі.

В Словенії жінка вперше стала президентом. Адвокат Наташа Пірц-Мусар у другому турі виборів обійшла свого опонента Анже Логара на 8% (54% проти 46%).

Як передає портал Politico з посиланням на місцеві ЗМІ, такі результати з'явилися після підрахунку майже всіх голосів. 54-річна Наташа Пірц-Мусар була відомим юристом. Зокрема, вона представляла інтереси колишньої першої леді США Меланії Трамп у справі про авторські права і не тільки в її рідній Словенії.

Президент дотримується лівоцентристських поглядів. Її перемога зміцнює позиції лібералів у державі, адже раніше на парламентських виборах перемогла "ліва" коаліція.

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Анже Логар, колишній міністр закордонних справ Словенії та представник консервативного блоку, вже визнав свою поразку. Політик висловив надію, що Пірц-Мусар стримає всі обіцянки, які дала в рамках передвиборної кампанії.

"Моє перше завдання полягатиме в тому, щоб почати діалог між усіма словенцями", — заявила новий президент своїй команді під час святкування перемоги.

Що ще відомо про Пірц-Мусар

З 2005 по 2014 рік працювала уповноваженою з інформації в Словенії.

З березня 2011 року перебувала на посаді віце-президента Об'єднаного наглядового органу Європолу, а з 2012 року і до закінчення терміну повноважень комісара з інформації була президентом зазначеного органу Європейського Союзу.

У передвиборчій програмі Пірц-Мусар обіцяла провести реформи в охороні здоров'я та пенсійній системі, а також брати участь у програмі НАТО з колективної оборони.

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