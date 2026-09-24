Путіна запросили на саміт G20 у Маямі: Кремль відреагував

У Кремлі заявили, що вдячні США за запрошення російського лідера на грудневий саміт G20 у Маямі, але остаточне рішення щодо участі Путіна ще не ухвалене.

У Кремлі позитивно відреагували на запрошення президента Росії Володимира Путіна взяти участь у саміті "Групи двадцяти" (G20), який має відбутися в грудні в Маямі.

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ заявив, що Москва отримала відповідне запрошення від американської сторони та наразі визначатиметься щодо участі Путіна.

"Ми почули відповідне запрошення, ми вдячні американській стороні за це запрошення, ми вітаємо це запрошення, і ми визначимося, а далі опрацюємо це питання дипломатичними каналами", – сказав Пєсков.

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Саміт G20 - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська сторона запросила Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі в грудні цього року. За його словами, він сподівається, що російський лідер приїде.

Водночас Bloomberg пише, що Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 у США, де також має бути присутній президент Дональд Трамп.

Раніше стало відомо, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у США. Сам Трамп також заявляв, що не знає, чи погодиться Путін на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.

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