Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен закликала Європу діяти не менш рішуче, аніж Німеччина.

В Україні з'явився шанс отримати ще 5-6 систем Patriot для війни із Росією. Передачу зброї лобіює в ЄС прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Чиновниця закликала своїх європейських колег керуватися прикладом Німеччини у питанні передачі зброї Україні. Як відомо, Берлін пообіцяв закупити Києву ще 4 системи. Слова Фредеріксен цитує Tagesschau:

"Нам потрібно ще п'ять або шість систем Patriot". Відео дня

Очільниця данського уряду наголосила, що краще розташувати ці ЗРК в Україні - на території, де триває війна, аніж у країнах НАТО.

За словами Фредеріксен: "Бойові дії в Україні йдуть не в правильному напрямку. Українцям потрібно більше (боєприпасів - УНІАН)".

Зеленський пояснив - Patriot потрібні для захисту Харкова

Сьогодні до Києва приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, щоб обговорити з президентом Зеленським питання війни та допомоги від США.

Як наголосив український лідер на зустрічі з Блінкеном, Україні потрібні системи Patriot від партнерів для захисту Харкова. Він заявив, що відповідні комплекси - "найбільший дефіцит" для Сил оборони.

Як мінімум, треба розмістити по одному Patriot в Харкові та Харківській області, щоб вберегти людей від російських обстрілів. Тобто, як пояснив Зеленський, Харківщині треба мінімум два Patriot.

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