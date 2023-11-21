Санкції введені за прчастность до вбивств мирних жителів під час окупації Бучі та Андріївки.

США ввели санкції проти двох російських військових, яких звинувачували у вбивствах мирних жителів в українських Бучі та Андріївці.

Як говориться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США, до списку санкцій внесений полковник Збройних Сил РФ Азатбек Омурбеков, також відомий як "Бучанський м'ясник", за "причетність до грубих порушень прав людини, а саме до позасудових вбивств беззбройних українських мирних жителів вукраинской Андріївці".

"Держдепартамент також включив до списку гвардії капрала Збройних Сил Російської Федерації Данила Фролкіна у зв'язку з його причетністю до грубого порушення прав людини, а саме до позасудового вбивства беззбройної української цивільної особи в Андріївці", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що тепер Омурбеков, Фролкін і їх найближчі родичі позбавлені права на в'їзд в США.

Азатбек Омурбеков і Данило Фролкін - що відомо

Полковник Омурбеков очолював 64-ту російську окрему мотострілецьку бригаду під час окупації Андріївки, а пізніше очолив бригаду в Бучі, де злочинці влаштували криваву різанину.

У квітні 2022 року російський диктатор Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ. При цьому командра "бучанських катів" Азатбека Омурбекова підвищили до звання полковника.

Російський військовий з 64-ї мотострілецької бригади, яка звірствувала в Бучі, Данило Фролкін у розмові з журналістами через месенджер зізнався у злочинах, які окупанти скоїли в Україні.

Російський суд у Хабаровську засудив його до 5,5 років умовно за поширення "фейків" про армію РФ.

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