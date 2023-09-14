Американський мільярдер встиг заплямувати свою репутацію в Україні заявами про Крим та війну.

Ультраправа політична група в Європейському парламенті хоче зробити з американського мільярдера Ілона Маска лауреата премії імені Сахарова, вбачаючи в ньому головного "поціновувача" прав людини 2023 року.

За даними видання Politico, Маска запропонувала на номінацію група Identity and Democracy (ID), до якої входять прибічники поглядів французької політикині Марін Ле Пен (лідер партії "Національний фронт") та заступника голови Ради Міністрів Італії Маттео Сальвіні - ці фігурі відомі своїми скандальними заявами щодо війни в Україні, як і сам Маск.

У своїй інформації видання посилається на документ, який подали на користь кандидатури Маска депутати Європарламенту 14 вересня. З його вмістом вдалося ознайомитися Politico.

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В заяві депутати апелюють тим, що Маск у своїй соціальній мережі Twitter опублікував низку секретних документів з внутрішньої політичної "кухні" США. Члені ID розглядають цей жест Маска, як прояв на користь захисту свободи слова.

Минулого року премію імені Сахарова одержали українці

Премія імені Сахарова - головна премія Європейського парламенту в галузі захисту прав та свобод людини. Вона була заснована на честь відомого фізика Андрія Сахарова у 1988 році. Зазвичай лауреат цієї правозахисної премії отримує 50 тисяч євро винагороди. Минулого року приз Сахарова вручили українцям за сміливість у війні з РФ.

14 грудня українська делегація, яка складалася з відомої парамедикині Юлії Паєвської, керівника Центру суспільних свобод Олександри Матвійчук та мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова, отримала нагороду від імені України у Страсбурзі.

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