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Європарламент оголосив номінантів премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, до списку номінантів 2022 року потрапили:

хоробрий український народ в особі Президента Володимира Зеленського, висунула Європейська народна партія (EPP);

народ України, висунули Оновлюючи Європу (Renew Europe) і Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D)

особисто президент України Володимир Зеленський, висунули Європейські консерватори і реформісти (ECR);

Комісія зі встановлення істини в Колумбії;

Соня Гуахахара, бразильська активістка;

Ширін Абу Акле, журналістка телеканалу Al Jazeera, що загинула в травні 2022 року;

Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks.

Європейська народна партія (EPP) зазначає, що неспровокована агресивна війна Росії проти України, розпочата в лютому 2022 року, завдає величезної шкоди українському народу у вигляді втрачених життів і перетворення міст і сіл на руїни. Члени Європарламенту вказують, що український народ бореться за захист свого дому, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, але також кожен день бореться за свободу, демократію, верховенство закону і європейські цінності.

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S&D і Renew Europe номінували народ України, наголосивши на ролі окремих осіб, представників ініціатив громадянського суспільства та державних і громадських інститутів. У номінації серед інших згадуються ДСНС, звільнена з полону парамедик Юлія "Тайра" Паєвська, правозахисниця Олександра Матвійчук ("Центр Громадянських свобод"), Рух громадянського опору "Жовта стрічка"; Іван Федоров, мер окупованого Мелітополя.

ECR номінували президента України Володимира Зеленського, назвавши його уособленням мужності українського народу і відзначивши його відвагу, стійкість і відданість своєму народу і європейським цінностям.

19 жовтня голова парламенту Роберта Метсола та лідери політичних груп визначать переможця. А 14 грудня у Страсбурзі відбудеться церемонія вручення премії.

Нагадаємо, раніше Україна вперше здобула Нобелівську премію миру.

Нобелівська премія миру 2022 – що варто знати

Раніше Reuters з посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

7 жовтня було оголошено лауреатів. Ними стали:

білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький, керівник Правозахисного центру "Вясна";

неурядова організація "Меморіал", створена для дослідження політичних репресій в СРСР (базується в Росії, діє також в Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах);

український "Центр Громадянських свобод", заснований у 2007 році. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Українських користувачів соцмереж таке "сусідство" обурило - навіть незважаючи на те, що представники України завоювали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив обурення тим, що премію отримали Росія і Білорусь, які вчили напад на Україну.

Пізніше глава Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен пояснила, чому цього року нагороду вирішили розділити між Україною, Білоруссю і Росією.

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