Число провокацій буде рости, заявив польський прем'єр.

Бойовиків приватної російської компанії"Вагнер" перекидають до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою в Сувалкському коридорі, пише Reuters. "Ми повинні усвідомлювати, що число провокацій буде зростати. Група "Вагнер" надзвичайно небезпечна, і її перекидають на східний фланг, щоб дестабілізувати його", - сказав він.

Науседа вважає, що чисельність "вагнерівців" у Білорусі вже може перевищувати 4 тисячі осіб. "Ми повинні говорити не тільки про заходи на національному рівні, а й... про те, що робити, якщо ситуація ускладниться, включаючи закриття кордону з Білоруссю. Це має бути зроблено скоординовано між Польщею, Литвою та Латвією", - додав він.

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"Вагнер" в Білорусі: останні новини

Бойовики "Вагнера" дислокуються у військово-польовому таборі біля села Цель Могильовської області. Вони проводять навчання для білоруських військових і діляться з ними досвідом.

Наприкінці липня прем'єрі Польщі заявив, що групу "вагнерівців" перекинули в бік Сувальського перешийка.

1 серпня в мережі повідомили, що білоруські вертольоти перетнули кордон Польщі. Польська влада спочатку заперечувала це, проте в підсумку визнала інцидент.

У Сполучених Штатах Америки заявили, що будь-які атаки групи "Вагнера" розглядатимуться як напади з боку Росії.

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