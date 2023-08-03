Бойовиків приватної російської компанії"Вагнер" перекидають до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою в Сувалкському коридорі, пише Reuters. "Ми повинні усвідомлювати, що число провокацій буде зростати. Група "Вагнер" надзвичайно небезпечна, і її перекидають на східний фланг, щоб дестабілізувати його", - сказав він.
Науседа вважає, що чисельність "вагнерівців" у Білорусі вже може перевищувати 4 тисячі осіб. "Ми повинні говорити не тільки про заходи на національному рівні, а й... про те, що робити, якщо ситуація ускладниться, включаючи закриття кордону з Білоруссю. Це має бути зроблено скоординовано між Польщею, Литвою та Латвією", - додав він.
"Вагнер" в Білорусі: останні новини
Бойовики "Вагнера" дислокуються у військово-польовому таборі біля села Цель Могильовської області. Вони проводять навчання для білоруських військових і діляться з ними досвідом.
Наприкінці липня прем'єрі Польщі заявив, що групу "вагнерівців" перекинули в бік Сувальського перешийка.
1 серпня в мережі повідомили, що білоруські вертольоти перетнули кордон Польщі. Польська влада спочатку заперечувала це, проте в підсумку визнала інцидент.
У Сполучених Штатах Америки заявили, що будь-які атаки групи "Вагнера" розглядатимуться як напади з боку Росії.