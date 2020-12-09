Російські медики не довіряють препарату, який розхвалює Кремль, але їх все одно змушують його приймати.

Російські лікарі скаржаться на те, що їх різними способами змушують робити щеплення від COVID-19 за допомогою вакцини Sputnik V. Хоча вона досі не пройшла через етап масштабних клінічних випробувань.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, додаючи, що медикам погрожують навіть звільненнями за відмову вводити собі неперевірений препарат. Цього тижня Москва розпочала масово проводити щеплення від коронавірусу. Офіційно участь у вакцинації добровільна. Але, як кажуть в незалежній профспілці, на практиці це не так.

"Це фактично різні погрози. Тобто або ти вакцинуєшся, або ми застосовуємо до тебе різні санкції включно зі звільнення. Кажуть: "Є наказ провести вакцинацію. Чому ви відмовляєтеся?"" - розповідає голова незалежної профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва.

Читайте такожHandelsblatt: Манія величі завадила Росії створити справжню вакцину від COVID-19Видання нагадує, що вакцина Sputnik V не пройшла через масові клінічні випробування. Але в Москві кажуть, що персонал 70 клінік вже отримав щеплення від COVID-19. Російська влада стверджує, що тисячі добровольців зголосилися прийняти вакцину. Серед них і шкільна вчителька Зульфія Сосновська.

"Перш за все, це потрібно для безпеки своєї і своїх близьких. Знаєте, я тривалий час теж не вірила у COVID-19. Думала, що це якісь казки, махінації може навіть десь. Аж поки не зіштовхнулася з тим, що захворіла близька мені людина. Тому я вирішила, що буду першою в сім'ї, хто зробить вакцинацію", - пояснила вона.

Але опитування, проведене 2 листопада, вказало на поширене скептичне ставлення до Sputnik V. За результатами, 59% росіян не хочуть приймати цей препарат.

"Анонімно телефонували, просили не згадувати, нажаль, їхні медичні заклади. Але тим не менше, близько чотирьох поліклінік в Москві заявили нам про примус до вакцинації, що, звісно, абсолютно незаконно", - каже Васильєва.

Читайте також"Ми таке навіть мавпам не даємо!": США відмовились від вакцини РосіїВидання нагадує, ЩО "Альянс лікарів" й раніше сперечався з Кремлем. Профспілка звинуватила чиновників у тому, що вони подають неправдиві дані про смерті від COVID-19. Крім того, в організації скаржилися, що медики не отримують обіцяні доплати у зв'язку з пандемією.

Вакцина Росії від коронавірусу: що про неї відомо?

У Росії заявили про реєстрацію першої вакцини проти COVID-19, "протестували" на доньці Путіна. Але у міжнародної спільноти вчених виникли сумніви, що вона взагалі працює.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19.

Видання Science зауважило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифікату, виданого російським міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Тим часом, у ВООЗ підрахували, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти коронавірусу. Вийшло, що на це доведеться витратити 100 мільярдів доларів. Але експерти зауважують, що це ще порівняно не дорого.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань