Вакцинація розпочнеться з «перших двох груп ризику - це лікарі та вчителі», заявив Путін / фото REUTERS

Президент Росії Володимир Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже наступного тижня розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

Читайте такожNature: Люди найчастіше заражаються COVID-19 від родичівЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на відкритті по відеозв'язку багатофункціональних медцентрів Міноборони РФ.

«Я знаю, що вже понад 2 млн доз у нас вироблено або буде вироблено в найближчі кілька днів, досягне такого рівня виробництво першої зареєстрованої вакцини проти коронавірусної інфекції «Спутник V», - сказав Путін.

Він заявив, що це дає можливість розпочати якщо не масову, то масштабну вакцинацію і додав, що вакцинація розпочнеться з «перших двох груп ризику - це лікарі та вчителі».

«Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб наприкінці наступного тижня ми вже приступили до цієї масштабної вакцинації», - сказав він.

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Автор: УНІАН