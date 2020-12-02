Президент РФ заявив, що вже понад 2 млн доз вакцини вироблено або буде вироблено в найближчі кілька днів.

Президент Росії Володимир Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже наступного тижня розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

Читайте такожNature: Люди найчастіше заражаються COVID-19 від родичівЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на відкритті по відеозв'язку багатофункціональних медцентрів Міноборони РФ.

«Я знаю, що вже понад 2 млн доз у нас вироблено або буде вироблено в найближчі кілька днів, досягне такого рівня виробництво першої зареєстрованої вакцини проти коронавірусної інфекції «Спутник V», - сказав Путін.

Він заявив, що це дає можливість розпочати якщо не масову, то масштабну вакцинацію і додав, що вакцинація розпочнеться з «перших двох груп ризику - це лікарі та вчителі».

«Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб наприкінці наступного тижня ми вже приступили до цієї масштабної вакцинації», - сказав він.

Вакцина Росії від коронавірусу: що про неї відомо?

У Росії заявили про реєстрацію першої вакцини проти COVID-19, "протестували" на доньці Путіна. Але у міжнародної спільноти вчених виникли сумніви, що вона взагалі працює.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19.

Видання Science зауважило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифікату, виданого російським міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Тим часом, у ВООЗ підрахували, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти коронавірусу. Вийшло, що на це доведеться витратити 100 мільярдів доларів. Але експерти зауважують, що це ще порівняно не дорого.

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Автор: УНІАН