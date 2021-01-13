Подружжя перебувало в процесі розлучення.

У Польщі 30-річний чоловік задушив дружину-українку під час сварки.

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Трагедія сталася в місті Соколув-Підляський.

Подружжя перебувало в процесі розлучення і кілька місяців жило окремо. Між ними відбувалися конфлікти і бійки.

Тіло задушеної 34-річної жінки знайшли сусіди. У пари залишилася трирічна дочка.

На допиті чоловік визнав свою провину і розповів, що вбив свою дружину під час сварки. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Автор: УНІАН