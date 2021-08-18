34-річна Емілі Марі Андерсон була помічником керівника команди чірлідінга.

В американському штаті Техас вчителька спокусила 15-річного учня в школі Canyon High School в Сан-Антоніо.

Про це повідомляє KSAT-TV.

34-річну Емілі Марі Андерсон заарештували в понеділок, 16 серпня. У 2020-2021 навчальному році вона працювала педагогом інклюзивної освіти та помічником керівника команди чирлідингу.

"Я розумію, наскільки тривожною може бути інформація про те, що один з наших вчителів скоїв подібний злочин. Але я хочу, щоб ви знали, що наша Адміністрація готова відповісти на будь-які пов'язані з цією ситуацією питання", - йдеться в заяві директора школи Дастіна Девіссона.

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Тепер Андерсон можуть випустити під заставу в розмірі 50 тисяч доларів до суду. А тим часом поліція розшукує інших можливих жертв домагань.

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Автор: Денис Прядко