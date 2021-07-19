Дівчина везла 15-річного учня зі змагань з іншого міста. Дорогою вона зупинила автомобіль і зайнялася сексом з хлопчиком прямо в машині.

Вчителька фізкультури з американського штату Огайо спокусила 15-річного школяра у своєму автомобілі і уникла в'язниці.

Про це повідомляє WKBN-TV.

За даними слідства, 22-річна Корісса Маккалістер везла одного зі своїх підопічних зі змагань з легкої атлетики в іншому місті штату. Дорогою вона зупинила автомобіль і зайнялася з учнем сексом прямо в машині. Вдома підліток розповів про все матері. Своєю чергою та поставила до відома адміністрацію Центральної католицької школи Стюбенвілля, де навчався її син і працювала Маккалістер.

Звинувачення в сексуальному насильстві над дитиною були пред'явлені педагогу у квітні 2021 року. Маккалістер визнала себе винною в рамках досудової угоди.

Її засудили до двох років випробувального і 80 годин громадських робіт. У тому випадку, якщо жінка порушить правила випробувального терміну, вона відправиться за ґрати на два з половиною роки. Крім того, колишній педагог отримала довічну заборону на викладання і буде внесена до реєстру сексуальних злочинців.

"В даному випадку суворе покарання необхідно. Ваша посада передбачала довіру учнів і відповідальність за них. Ви зневажили і те, і інше. Однак, наскільки я розумію, ви талановита людина і Вам всього 22 роки, так що я впевнений, що Ви зможете залишити цю ганебну сторінку життя позаду", - сказав суддя округу Гаррісон Томас Шон Харві.

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Автор: Денис Прядко