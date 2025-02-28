Йдеться про виробництво "сотень ракет".

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ППО NASAMS. Про це президент компанії Ейрік Лі розповів Euractiv.

"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій", - розповів він.

Як зазначив Лі, йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні". За його словами, компанія розглядає можливість створення спільних підприємств "протягом кількох місяців".

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Він також додав, що в довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.

"Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", - наголосив він.

Західні збройові компанії в Україні

Раніше повідомлялося, що французька збройова компанія Thales і "Укроборонпром" домовилися про створення спільного підприємства.

У жовтні минулого року директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповідав, що компанія будує в Україні чотири заводи, і перший із них на той момент уже запрацював. Паппергер також зазначив, що Rheinmetall планує побудувати в Україні пороховий завод і завод з виробництва боєприпасів, у планах концерну також виробництво систем ППО.

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