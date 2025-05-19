Переговори про закінчення війни в Україні зайшли у глухий кут. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Його цитує Clash Report.
"Ми розуміємо, що переговори про війну в Україні зайшли в певний глухий кут", - зазначив він.
Також він припустив, що російський диктатор Володимир Путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни".
"Якщо Росія не бажає брати участь, зрештою США повинні сказати, що це не наша війна", - додав Венс.
Варто зазначити, що ці заяви прозвучали незадовго до запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.