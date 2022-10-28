Нова передвиборча кампанія Путіна буде будуватися навколо "антизахідних" наративів.

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна почали готуватися до президентської кампанії 2024 року, переможцем якої вчергове має стати чинний лідер РФ.

Про це пише російське видання "Медуза" із посиланням на власні джерела.

За даними видання, внутрішньополітичний блок адміністрації Путіна почав проводити наради щодо президентської кампанії 2024 року. У таких зборах беруть участь чиновники і політтехнологи, які співпрацюють із Кремлем.

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Джерела стверджують, що на нинішньому етапі в Кремлі розуміють тільки загальні "контури" прийдешніх виборів. Утім уже доволі зрозуміло, що "кампанія буде під Володимира Путіна". Один зі співрозмовників видання наголосив, що "про якихось інших кандидатів не йдеться".

Планується, що "спаринг-партнерами" Путіна будуть представники парламентських партій.

"Ліберальних кандидатів не буде навіть для вигляду", – зазначило джерело "Медузи".

Водночас, ще один співрозмовник видання, наближений до адміністрації президента РФ, заявив, що зазвичай до президентських виборів у Кремлі починають готуватися приблизно за півтора року до дня голосування. Традиційно воно відбувається в другу неділю березня. Зазвичай в Кремлі визначають "контури" кампанії, а потім обирають політтехнологів, які "відповідатимуть" за голосування в регіонах. Після цього у регіонах вибудовують "мобілізаційні сітки", де вирішують, хто "збиратиме" бюджетників та інших лояльних до влади виборців. Приблизно в цих часових рамках визначається остаточна ідеологічна стратегія кампанії.

При цьому, наразі зрозуміло тільки те, що нова передвиборча кампанія Путіна буде будуватися навколо "антизахідних" наративів. Путін, як завжди, міркуватиме про "повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ".

Однак у внутрішньополітичному блоці Кремля вважають, що відгук серед населення на такі наративи не буде високим.

"Це не те, що хвилює виборця, а те, що цікаво самому президенту", – пояснив співрозмовник видання.

Російська влада сподівається закінчити війну в Україні до президентських виборів. Проте в який саме спосіб – остаточно не зрозуміло.

"Що буде оголошено перемогою? На вибори треба виходити з досягненнями. Наприклад, з якимось набором приєднаних територій. Але які це будуть території – це поки незрозуміло", – розповіло одне з джерел видання.

При цьому, один із політтехнологів, що співпрацюють із Кремлем, у розмові з виданням висловив думку, що "найлогічнішим" і "найзрозумілішим" варіантом було б узагалі не проводити вибори 2024 року. Він вважає, що доцільніше було б запровадити по всій Росії воєнний стан і відкласти голосування.

Війна в Україні: чи є в Путіна підтримка

20 жовтня 2022 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в російському суспільстві меншає підтримка збройної агресії проти України. Водночас Маляр наголосила, що Україна не повинна плекати ілюзій і недооцінювати ворога, оскільки ворог – серйозний, і навряд негативні настрої в російському суспільстві зупинять агресора.

Водночас КНР висловила підтримку РФ "під лідерством Путіна". Вона схвалила ініціативи кремлівського диктатора в "утвердженні статусу Росії як великого гравця на міжнародній арені".

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