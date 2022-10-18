Незважаючи на невдачі на полі бою, часткову мобілізацію і політичну боротьбу, політична хватка Путіна все ще тверда.
Про це пише Reuters, посилаючись на вісім джерел.
Більшість з них погодилися, що російський президент опинився в одному з найскладніших моментів за більш ніж 20 років свого перебування у владі.
Водночас і нинішні і екс - західні дипломати та чиновники додали, що ніякої безпосередньої загрози з боку його найближчого оточення, військових або розвідувальних служб не спостерігається.
"На даний момент Путін тримається", – сказав колишній посол Британії у Росії Ентоні Брентон.
Однак ризики повалення кремлівської влади залишаються.
"Якщо вони (оточення Путіна – УНІАН) виявлять, що продовжують відступати навесні, в березні/квітні наступного року, то моє чуття підказує, що в цей момент для Путіна виникають серйозні проблеми – не на рівні народу, а на рівні еліти", – зазначив Брентон.
Дипломат підкреслив, що завжди знайдеться група егоїстичних людей, яка не захоче бути частиною фіаско.
Переворот у Кремлі - деталі
Останній місяць у медіапросторі активно обговорюють зміну російського керівництва. Протистояння між Міноборони, Путіним і приватними військовими компаніями Пригожина, які не підкоряються військовому керівництву, вийшли на новий рівень, коли Кадиров відкрито розкритикував Шойгу через нібито бездарне управління солдатами.
На думку західних аналітиків, кремлівські пропагандисти і найближче оточення Путіна роблять все, щоб відбілити репутацію президента на тлі постійних поразок на полі бою перед громадянами.
Хоча ті ж аналітики запевняють, що наразі військовими діями Росії на полі бою керує сам Путін.
Після підриву Кримського мосту, за повідомленням української розвідки, у Москві пройшли таємні затримання військових. У місто зайшли "еліти" Росгвардії - дивізія імені Дзержинського.