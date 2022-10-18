Наразі Путіну нічого не загрожує.

Незважаючи на невдачі на полі бою, часткову мобілізацію і політичну боротьбу, політична хватка Путіна все ще тверда.

Про це пише Reuters, посилаючись на вісім джерел.

Більшість з них погодилися, що російський президент опинився в одному з найскладніших моментів за більш ніж 20 років свого перебування у владі.

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Водночас і нинішні і екс - західні дипломати та чиновники додали, що ніякої безпосередньої загрози з боку його найближчого оточення, військових або розвідувальних служб не спостерігається.

"На даний момент Путін тримається", – сказав колишній посол Британії у Росії Ентоні Брентон.

Однак ризики повалення кремлівської влади залишаються.

"Якщо вони (оточення Путіна – УНІАН) виявлять, що продовжують відступати навесні, в березні/квітні наступного року, то моє чуття підказує, що в цей момент для Путіна виникають серйозні проблеми – не на рівні народу, а на рівні еліти", – зазначив Брентон.

Дипломат підкреслив, що завжди знайдеться група егоїстичних людей, яка не захоче бути частиною фіаско.

Переворот у Кремлі - деталі

Останній місяць у медіапросторі активно обговорюють зміну російського керівництва. Протистояння між Міноборони, Путіним і приватними військовими компаніями Пригожина, які не підкоряються військовому керівництву, вийшли на новий рівень, коли Кадиров відкрито розкритикував Шойгу через нібито бездарне управління солдатами.

На думку західних аналітиків, кремлівські пропагандисти і найближче оточення Путіна роблять все, щоб відбілити репутацію президента на тлі постійних поразок на полі бою перед громадянами.

Хоча ті ж аналітики запевняють, що наразі військовими діями Росії на полі бою керує сам Путін.

Після підриву Кримського мосту, за повідомленням української розвідки, у Москві пройшли таємні затримання військових. У місто зайшли "еліти" Росгвардії - дивізія імені Дзержинського.

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