'Полегшення вже на підході': лідер демократів у Сенаті США заявив про перемогу

За словами політика, республіканці не слухають, що говорять виборці.

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер заявив про перемогу своєї партії після попередніх результатів проміжних виборів до Конгресу, які свідчать про втрату республіканцями більшості у верхній палаті.

Про це повідомляєCNN. За попередніми підрахунками, демократи вже здобули 51 місце в Сенаті, забезпечивши собі мінімальну більшість.

"Всупереч усім труднощам, ми, демократи, перемогли в Сенаті, і ми маємо кілька слів до американського народу: полегшення вже на підході", – сказав Шумер.

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Він зазначив, що виборці висловили невдоволення високими цінами, хаосом і корупцією. За словами політика, республіканці не слухають, що говорять виборці.

Він назвав результати виборів "перетворенням карти Сенату" та сказав, що тепер "демократи повинні виконати свої обов’язки".

Проміжні вибори в США

Як повідомляв УНІАН, вибори відбуваються в середині чотирирічного президентського терміну. Американці обирають усіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів Конгресу США, а також губернаторів у низці штатів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікував кращих результатів від своєї команди на проміжних виборах.

Трамп висловив здивування тим, що попри численні мітинги та підтримку виборців, частина кандидатів від республіканців так і не змогла перемогти.

Але, щоб не зосереджуватись на втратах, він також наголосив, що багато кандидатів від його партії все ж виграли.

За підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія отримала контроль над Сенатом США. Демократи відібрали в республіканців шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, де не вигравали протягом цілих десятиліть. А також у Айові, Огайо та Північній Кароліні.

До виборів республіканці мали в Сенаті 53 місця проти 47 і для отримання більшості демократам треба було відібрати чистими чотири мандати. Вони здобули шість.

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